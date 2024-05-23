Лукман с хет-триком «Байеру» и Дзаппакоста – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

Хавбек «Аталанты» Адемола Лукман сделал хет-трик в матче с «Байером» (3:0). На счету защитника «Аталанты» Давиде Дзаппакосты в этой игре голевая передача, 4 отбора, 3 возврата владения, точность пасов – 81%.
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