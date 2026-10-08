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Искусственный интеллект и водный кризис: как дата-центры могут иссушить планету к 2030 году

Представьте себе мир, где каждый день миллиарды литров воды уходят на охлаждение серверов, производство чипов и генерацию энергии для искусственного интеллекта.

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