ЦБ временно отменил утренние торги на Мосбирже

Банк России принял решение не проводить утренние торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО Московская Биржа с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения.
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