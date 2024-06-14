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ЦБ временно отменил утренние торги на Мосбирже

ЦБ временно отменил утренние торги на Мосбирже

Банк России принял решение не проводить утренние торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО Московская Биржа с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения.

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