Практически сразу же после специальной военной операции на Украине под западные рестрикции попали не только российские нефть и газ, но и отечественная металлургия.
Как российская металлургия будет выживать после полного закрытия экспорта в ЕС
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Браво, Анфиса!👍
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11 час.
n
nyha
может и цена на метал снизится в самой России...
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9 час.
Вадим Кузнецов
Строго говоря, первоочередная задача промышленности, в том числе и тяжелой, не удовлетворение хотелок международной экономики, а закрытие своих собственных потребностей. Если ВДРУГ в России возродится промышленность (а она уже возрождается, куда ей деваться), нам продукция нашей металлургии, и не только ее, понадобится самим.
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3 час.
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