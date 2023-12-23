Как российская металлургия будет выживать после полного закрытия экспорта в ЕС

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Браво, Анфиса!👍
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11 час.
n
nyha
может и цена  на метал снизится в самой России...
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9 час.
Вадим Кузнецов
Строго говоря, первоочередная задача промышленности, в том числе и тяжелой, не удовлетворение хотелок международной экономики, а закрытие своих собственных потребностей. Если ВДРУГ в России возродится промышленность (а она уже возрождается, куда ей деваться), нам продукция нашей металлургии, и не только ее, понадобится самим.
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3 час.

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