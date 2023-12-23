Как российская металлургия будет выживать после полного закрытия экспорта в ЕС

Вадим Кузнецов

Строго говоря, первоочередная задача промышленности, в том числе и тяжелой, не удовлетворение хотелок международной экономики, а закрытие своих собственных потребностей. Если ВДРУГ в России возродится промышленность (а она уже возрождается, куда ей деваться), нам продукция нашей металлургии, и не только ее, понадобится самим.