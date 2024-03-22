Как сообщает Минобороны Чехии, последняя партия российских вертолетов МИ-24/35 будет отправлена на Украину по подстрекательству Вашингтона, ранее он пытался провернуть похожую схему с Эквадором, но не срослось.
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