Составлен список артистов, которые после отъезда из РФ остались без денег

После начала спецоперации некоторые артисты приняли решение уехать жить за границу. Кто из них остался без денег после переезда из России? Кто из артистов признался в безденежье после отъезда из РФ Солист музыкальной группы Little Big Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в марте 2022 года переехал жить в США.