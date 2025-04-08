В США создали первую торпеду для запуска с подводных беспилотников

Дроны-камикадзе Copperhead-100 и -500 / © Anduril Industries Семейство Copperhead, которое Anduril также называет первыми торпедами для запуска с подводных беспилотников, сейчас состоит из двух аппаратов.
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