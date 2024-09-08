Победители «Миллиона призов» направили на благотворительность 32 млн рублей

Активировать промокод на сайте акции победителям требуется до 30 сентября Как стало известно, победители программы «Миллион призов» на выборах депутатов Москве перевели 32 млн рублей на благотворительность.
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