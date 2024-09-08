Ямское поле
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Ямское поле

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  • Алекс Сэм
    Деньги-то вернули? А то пешку взяли, а организаторы ушлиМВД России публик...

Победители «Миллиона призов» направили на благотворительность 32 млн рублей

Победители «Миллиона призов» направили на благотворительность 32 млн рублей

Активировать промокод на сайте акции победителям требуется до 30 сентября Как стало известно, победители программы «Миллион призов» на выборах депутатов Москве перевели 32 млн рублей на благотворительность.

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