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Канарейкин о Мичкове: «Филадельфия» во главе с Тортореллой поможет ему раскрыть талант. У Матвея хорошая перспектива, все зависит только от него» 

«Давайте пожелаем Матвею, чтобы он раскрыл себя в клубе НХЛ. Думаю, что последние годы в его карьере были сложными.

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