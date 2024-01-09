В Нижнем Тагиле на ж/д путях прогремел взрыв

Вчера днём, 8 января в Нижнем Тагиле вблизи станции Сан-Донато произошел хлопок. Состав с цистернами был остановлен на станции в нескольких сотнях метров от терминала «Газпром нефть».
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