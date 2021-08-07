В Тюменской области ликвидировали лесной пожар

Областной департамент лесного комплекса информирует, что на 6 августа в Ишимской и Уватской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тобольской и Тюменской авиазонах — II класс пожарной опасности (низкая степень).
Областной департамент лесного комплекса информирует, что на 6 августа в Ишимской и Уватской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тобольской и Тюменской авиазонах — II класс пожарной опасности (низкая степень).
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