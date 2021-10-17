Военнослужащие и ветераны ВДВ приняли участие в торжественном мероприятии в честь 5-й годовщины присвоению одной из школ г. Славянска-на-Кубани почетного имени генерала армии В.Ф.Маргелова

Самой большой и приятной неожиданностью для учащихся школы стал урок мужества, который с ними провели ветераны-десантники «Семерки», где рассказали о своем боевом и жизненном пути и службе в прославленных Воздушно-десантных войсках.
Популярные статьи
- Более 2 тысяч военнослужащих общевойскового объединения ВВО проходят испытания на присвоение классной квалификации в Бурятии
- Российская военная полиция в Таджикистане обеспечит охрану командных пунктов в ходе учения ОДКБ
- В Крыму завершился очередной этап разминирования затонувшего в годы Великой Отечественной войны теплохода Жан Жорес
Свежие комментарии