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Военнослужащие и ветераны ВДВ приняли участие в торжественном мероприятии в честь 5-й годовщины присвоению одной из школ г. Славянска-на-Кубани почетного имени генерала армии В.Ф.Маргелова

Военнослужащие и ветераны ВДВ приняли участие в торжественном мероприятии в честь 5-й годовщины присвоению одной из школ г. Славянска-на-Кубани почетного имени генерала армии В.Ф.Маргелова

Самой большой и приятной неожиданностью для учащихся школы стал урок мужества, который с ними провели ветераны-десантники «Семерки», где рассказали о своем боевом и жизненном пути и службе в прославленных Воздушно-десантных войсках.

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