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Суд приговорил экс-директора частной школы к девяти годам колонии за покушение на убийство супруги депутата

Суд приговорил экс-директора частной школы к девяти годам колонии за покушение на убийство супруги депутата

Женщину 17 раз ударили ножом в область шеи, лица и груди.Гагаринский районный суд города Москвы вынес приговор по делу о покушении на убийство супруги муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили.

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