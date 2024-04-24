Суд приговорил экс-директора частной школы к девяти годам колонии за покушение на убийство супруги депутата

Женщину 17 раз ударили ножом в область шеи, лица и груди.Гагаринский районный суд города Москвы вынес приговор по делу о покушении на убийство супруги муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии