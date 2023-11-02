В Сеуле запустят новые вагоны метро без сидений

По данным корейских СМИ со ссылкой на Минтранс республики, в часы пик утром и вечером в Сеуле в третьем квартале 2023 года на линиях 4 и 7 наблюдалась пассажирская загрузка на 193,4% и 164,2% больше от нормальной вместимости.