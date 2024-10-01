Москва вновь становится столицей моды: Московская неделя моды откроет свои двери в октябре

erid: 2SDnjcSbPUE С четвёртого по девятое октября в самом сердце столицы, в Центральном выставочном зале «Манеж», пройдёт третья Московская неделя моды – грандиозное событие, которое подарит москвичам и гостям столицы настоящую феерию стиля, креативных решений и модных открытий.