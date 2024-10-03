Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 713 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Алексей, не ведитесь на провокации. Держите себя в руках и не опускайтесь до уровня провокаторов неизвестного происхо..."Зачем ты врешь в...
  • Варлам Устрялов
    это дочка шлюхи светки?В 37-й бригаде ВС...
  • Варлам Устрялов
    хуже ляха может быть только  пшик (пшек?)Про беседу с поля...

Самая позорная битва в истории США. А может, и в истории войн

Самая позорная битва в истории США. А может, и в истории войн

На довольно популярном военном канале соцсетей США один товарищ бросил: "Да вы, США, все свои войны проиграли!" Что же тут началось!.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх