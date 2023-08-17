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Джокович выиграл первый матч в США с 2021-го – Давидович-Фокина снялся после первого сета

Новак Джокович вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати после того, как Алехандро Давидович-Фокина снялся после первого сета из-за травмы спины.

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