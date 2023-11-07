78-летний Юрий Антонов раскрыл секрет хорошей формы и отличного самочувствия

Участвующий в концерте Александр Олешко подошел к Юрию Антонова с вопросом: "Маэстро, как чувствуете себя? Как нога?" Музыкант, напомним, два года назад перенес очередную операцию – ему заменили искусственный сустав.
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