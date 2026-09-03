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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью о Ла Лиге: «Не самый простой чемпионат – чувствуется давление, которого нет в Германии или Франции. Любой результат, кроме победы, не считается хорошим»

Главный тренер « Реала » Жозе Моуринью отметил высокую конкуренцию в Ла Лиге по сравнению с другими европейскими чемпионатами.

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