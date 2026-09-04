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Пас Головина помог "Монако" обыграть ПСЖ в чемпионате Франции

Пас Головина помог "Монако" обыграть ПСЖ в чемпионате Франции

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев В рамках третьего тура чемпионата Франции по футболу сезона 2026/27 "Монако" 4 сентября нанес поражение "Пари Сен-Жермену" на выезде.

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