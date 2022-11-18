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Ксения Шойгу, Логинова, Безуглов и Пахноцкая выступят на Всероссийском форуме чистого спорта

С 1 по 2 декабря в Москве состоится первый Всероссийский форум чистого спорта.  Мероприятие пройдет под эгидой Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

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