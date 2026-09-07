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Мировое обозрение

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Военные США потопили судно эквадорского наркокартеля в Тихом океане

Военные США потопили судно эквадорского наркокартеля в Тихом океане

Южное командование Вооружённых сил США отчиталось о нестандартной морской операции в восточной части Тихого океана: американские военные перехватили судно, которое, по данным разведки, обслуживало эквадорский наркокартель «Лос-Чонерос».

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