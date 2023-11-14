15-летний подросток в Херсонской области задержан за госизмену

Подростка в возрасте 15 лет задержали в Херсонской области по делу о государственной измене. Он отправлял своему бывшему работодателю, который служит сейчас в нацистских Вооруженных силах Украины, фотографии российской военной техники.
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