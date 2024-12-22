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Украинцы получили от поляков бронетранспортёры и навесили на них флаги УПА

Украинцы получили от поляков бронетранспортёры и навесили на них флаги УПА

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил протест в связи с размещением на переданных Варшавой Киеву бронетранспортерах Rosomak флагов Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в РФ).

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