Украинцы получили от поляков бронетранспортёры и навесили на них флаги УПА

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил протест в связи с размещением на переданных Варшавой Киеву бронетранспортерах Rosomak флагов Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в РФ).
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