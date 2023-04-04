В Хабаровске будут судить главу стройфирмы

Прокурор Индустриального района Хабаровска подготовил обвинительный акт в отношении директора ООО "СЗ "Домострой", который систематически не выполнял 17 судебных решений, по которым должен был выплатить участникам долевого строительства компенсации, взысканные с компании за нарушение сроков ввода жилого дома в эксплуатацию (ч.
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