Расчет ЗРК «Бук» показал уничтожение ракеты ATACMS и беспилотника ВСУ

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» перехватил и уничтожил оперативно-тактическую ракету ATACMS, а также боевые и разведывательные БПЛА украинских боевиков.
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