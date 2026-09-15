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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Третьяк заявил, что интерес к хоккею в России растет: «Да, он дорогостоящий, тяжело пробиться, но людей в нем все больше. И болельщиков, потому что становится больше катков»

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о росте популярности хоккея в стране.  – Насколько вы вообще ощущаете, что интерес к хоккею в стране растет? Появляются новые арены, развивается КХЛ .

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