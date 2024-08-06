Генеральный директор Портового альянса и руководитель Хабаровского края обсудили проблемы увеличения морского экспорта

Михаил Кузнецов, генеральный директор АО «Портовый альянс» и Дмитрий Демешин, исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края провели рабочую встречу, где обсудили вопросы повышения результативности работы морских терминалов региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии