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Курские новости

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В Курской области пострадали трое от атак дронов

В Курской области пострадали трое от атак дронов

Пострадавшие получили ранения глаз, головы, ключицы, плеча и акустическую травму.Троих человек доставили в Курскую областную больницу - все они пострадали в результате атак БПЛА.

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