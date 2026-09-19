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Газета.ру

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В Москве в первый день голосования из-за хакеров произошел технический сбой

В Москве в первый день голосования из-за хакеров произошел технический сбой

В первый день голосования в Москве, 18 сентября, произошел технический сбой, из-за чего терминалы электронного голосования на непродолжительное время выходили из строя.

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