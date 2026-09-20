ЦИК РФ опубликовала данные о явке на выборах депутатов Государственной Думы

Центр общественного наблюдения сообщает: согласно данным ЦИК РФ, явка на выборах в Государственную Думу по состоянию на 20:30 по московскому времени составила 56,66%.
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