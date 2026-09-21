Аршавин: "Зенит", "Спартак" и "Краснодар" разыграют первое место в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что первое место в РПЛ разыграют «Зенит», «Спартак» и «Краснодар».
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