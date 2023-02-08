Налог на прибыль компаний может вырасти, страны ядерной пятерки возобновили диалог и Байден против бигтехов

Власти могут увеличить налоги для бизнеса впервые с начала войны НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ИРИНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ МАЛКОВОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ИРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ МАЛКОВОЙ.
Власти могут увеличить налоги для бизнеса впервые с начала войны НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ИРИНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ МАЛКОВОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ИРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ МАЛКОВОЙ.
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