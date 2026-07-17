Гороскоп на 17.07.2026. От реализации планов до обострения интуиции: задачи и испытания знаков зодиака.

Овнам звезды советуют действовать решительно и неизменно. Нелегкий, но познавательный день ждет их. Они справятся со всеми задачами, если будут отдаляться от прошлого, учиться на ошибках и двигаться вперед.
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