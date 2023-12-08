Доходы российского бюджета упали

Минфин сообщил о падении доходов бюджета в ноябре до 2,85 триллиона рублей В ноябре доходы федерального бюджета России упали до 2,85 триллионов рублей из-за неблагоприятной конъюнктуры на сырьевых рынках, в первую очередь нефтяном.
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