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Российский удар уничтожил завод и склады крупного производителя снаряжения для ВСУ

Российский удар уничтожил завод и склады крупного производителя снаряжения для ВСУ

Ракетный удар ВС РФ уничтожил завод и склады украинской компании UKRTAC, одного из крупнейших производителей военного снаряжения.

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