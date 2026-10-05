Russian units from the Center group of forces continue to actively advance in the Dobropolye direction, on the outskirts of the city of Dobropolye, a sweep from the militants of the Kiev regime has begun.
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