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Аргументы и Факты

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Захарова заявила, что в зоне Персидского залива набирает обороты эскалация

Захарова заявила, что в зоне Персидского залива набирает обороты эскалация

В России отмечают усиление эскалации в районе Персидского залива, кроме того, увеличились риски остановки судоходства в Ормузском проливе и Красном море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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