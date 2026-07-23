Захарова заявила, что в зоне Персидского залива набирает обороты эскалация

В России отмечают усиление эскалации в районе Персидского залива, кроме того, увеличились риски остановки судоходства в Ормузском проливе и Красном море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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