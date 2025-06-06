Аналитик Беленькая не исключает, что ЦБ сегодня снизит ключевую ставку

Автор: Динара Прокопьева Фото: www.cbr.ru Вариант снижения ключевой ставки на сегодняшнем заседании Совета директоров ЦБ не исключен, сообщила «Татар-информу» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
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