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Татар-информ

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Аналитик Беленькая не исключает, что ЦБ сегодня снизит ключевую ставку

Аналитик Беленькая не исключает, что ЦБ сегодня снизит ключевую ставку

Автор: Динара Прокопьева Фото: www.cbr.ru Вариант снижения ключевой ставки на сегодняшнем заседании Совета директоров ЦБ не исключен, сообщила «Татар-информу» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

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