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Полковник Матвийчук заявил, что РФ заставила ВСУ перейти к обороне

Полковник Матвийчук заявил, что РФ заставила ВСУ перейти к обороне

Украина была вынуждена отложить контрнаступление и уйти в оборону из-за действий российских войск. Такое мнение высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с изданием "Лента.

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