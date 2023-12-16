Полковник Матвийчук заявил, что РФ заставила ВСУ перейти к обороне

Украина была вынуждена отложить контрнаступление и уйти в оборону из-за действий российских войск. Такое мнение высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с изданием "Лента.
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