Огонь с подвохом: почему один перец жжет до слез, а другой просто греет душу — химия в роли фокусника

Острый перец – это не просто приправа, это вызов вкусовым рецепторам. Но почему один сорт заставляет прослезиться, а другой с аналогичным рейтингом Сковилла кажется теплым дуновением? Разгадка кроется не только в чистой «огненной силе», но и в скрытых химических антагонистах, как выяснила наука.
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