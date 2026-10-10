ВСУ атаковали дронами Ростов-на-Дону – сбито 50 БПЛА: какие последствия

Ростов-на-Дону подвергся атаке украинских беспилотников, силы ПВО сбивают вражеские дроны.В ночь на 10 октября и вечером 9 октября украинские беспилотники атаковали Ростовскую область.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Расмуссен призвал...
- ВВ В Новосибирске по...
- А Сбывается худшее?...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым