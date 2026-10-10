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Царьград

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ВСУ атаковали дронами Ростов-на-Дону – сбито 50 БПЛА: какие последствия

ВСУ атаковали дронами Ростов-на-Дону – сбито 50 БПЛА: какие последствия

Ростов-на-Дону подвергся атаке украинских беспилотников, силы ПВО сбивают вражеские дроны.В ночь на 10 октября и вечером 9 октября украинские беспилотники атаковали Ростовскую область.

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