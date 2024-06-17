Как лунный грунт поможет в освоении Луны?

Луна представляется нам не самым уютным местом, каменистой пустыней, засыпанной слоем пыли. Ученые Университета Ватерлоо считают эту пыль весьма ценной, способной ускорить освоение естественного спутника.
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