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Газета.ру

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Психолог Фаликман: мозг теряет половину времени бодрствования на блуждание мыслей

Психолог Фаликман: мозг теряет половину времени бодрствования на блуждание мыслей

Когда человек выполняет рутинную работу, редактирует текст, следит за поплавком на рыбалке или наблюдает за показаниями приборов, мозг периодически словно отключается от внешнего мира.

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