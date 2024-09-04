Политолог Кошкин: Монголия выигрывает от балансирования между Россией и США

Монголия не пошла на поводу условий МУС во время визита в страну президента России Владимира Путина, так как понимает значимость сотрудничества с российской стороной и стремится решить многие проблемы за счет энергозапасов Москвы и Пекина, считает доктор политических наук, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.