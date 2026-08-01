Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплатФото: Алексей Белкин/NEWS.ru Последний месяц лета уже на носу, и многие пенсионеры начинают волноваться: когда же придет пенсия в августе? В этом месяце график выплат привычный, но есть несколько важных нюансов, связанных с выходными днями.