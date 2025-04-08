МИД КНР: Китай сохранил преемственность, стабильность и определенность в своей политике в отношении Республики Корея

Пекин, 7 апреля /Синьхуа/ -- Преемственность, стабильность и определенность китайской политики в отношении Республики Корея /РК/ сохраняются, и Китай готов совместно с РК содействовать здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений стратегического сотрудничества и партнерства, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.