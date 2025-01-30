Павел Данилин: «Россия примет любой выбор абхазского народа»

МОСКВА, 30 января, ФедералПресс. 15 февраля в Абхазии состоятся выборы президента. Участники круглого стола ЭИСИ «Выборы президента Абхазии: какой путь изберет республика?», который прошел 30 января в МИЦ «Известия», обсудили настроения в абхазском обществе, как республика может преодолеть накопившиеся проблемы и многое другое.