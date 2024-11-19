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Квартира, дом, дача

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7 ошибок при строительстве собственного дома, о которых чаще всего жалеют

7 ошибок при строительстве собственного дома, о которых чаще всего жалеют

В последнее годы индивидуальное строительство действительно приобрело небывалую популярность. Увы, многие граждане, взявшись за проектировку собственного жилища, из раза в раз допускают одни и те же ошибки.

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Комментарии
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lakmus
Судя по &quot;умозаключению&quot; автора, если Вы не построите себе дворец, то, и заморачиваться со строительством не стоит.
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