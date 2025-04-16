Уроки прошлого
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Уроки прошлого

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  • Валерия Цветкова
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    ПИздец чушь!!! А что скажете уродцы про 90% ОУНовцев, сидящих в гулагах?!!! Они предков русских резали, а вы, ублюдки...Были ли наказаны ...
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По стопам Спартака. Тит Лукреций Кар

По стопам Спартака. Тит Лукреций Кар

ПО СТОПАМ СПАРТАКА. ТИТ ЛУКРЕЦИЙ КАР Диалектический материализм представляет собой цельное мировоззрение, единственно научный метод, который входит в первые человеческие познания как в области общественных наук, так и в сфере естествознания.

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