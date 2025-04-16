ПО СТОПАМ СПАРТАКА. ТИТ ЛУКРЕЦИЙ КАР Диалектический материализм представляет собой цельное мировоззрение, единственно научный метод, который входит в первые человеческие познания как в области общественных наук, так и в сфере естествознания.
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